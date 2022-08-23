Olay erinde yapılan incelemenin ardından Akkaya'nın cenazesi morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA

Gölköy, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü - Son Dakika

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