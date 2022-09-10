Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.09.2022 21:50
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Gölköy ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezer Yapıcı'nın (35) kullandığı tarım aracı, Karahasan Mahallesi Asarkaya mevkisinde yaklaşık 20 metre yüksekten bir evin önüne devrildi.

Kazada, sürücü Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan annesi Meryem (56) ve yeğeni Ayberk Yapıcı (10) ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sezer Yapıcı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna götürüldü.

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Kaynak: AA

Gölköy, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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