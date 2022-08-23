İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü - Son Dakika
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İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü

23.08.2022 19:33
İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yol yapım çalışması sırasında fındık bahçesine devrilen silindir operatörü Özgür Akkaya (37) hayatını kaybetti.

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yol yapım çalışması sırasında fındık bahçesine devrilen silindir operatörü Özgür Akkaya (37) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yol yapım çalışmaları sırasında Gölköy Belediyesi'nde çalışan operatör Özgür Akkaya'nın kullandığı silindir, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akkaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
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Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü Ordu'da iş makinesi şarampole devrildi: 1 ölü Ordu'da şarampole devrilen silindirin operatörü öldü Ordu'da şarampole devrilen silindirin operatörü öldü
Kaynak: DHA

Gölköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü - Son Dakika

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