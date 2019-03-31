Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Gülyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ulaş Tepe...

Ordu'nun Gülyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ulaş Tepe...

1 saat önce

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ulaş Tepe kazandı.

Ordu'nun Gülyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ulaş Tepe..., System.String[]
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ulaş Tepe kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ulaş Tepe 3 bin 316 oy aldı.

-Tepe'nin özgeçmişi

Tepe, 1980 yılında Ordu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da tamamladı. İki dönem CHP Ordu İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

Gülyalı, Cumhuriyet Halk Partisi, Ulaş Tepe, Ordu, Güncel
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