Ordu'nun Gülyalı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ulaş Tepe...
1 saat önce
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ulaş Tepe kazandı.
Ordu
'nun Gülyalı
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Ulaş Tepe
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ulaş Tepe 3 bin 316 oy aldı.
-Tepe'nin özgeçmişi
Tepe, 1980 yılında Ordu'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu'da tamamladı. İki dönem CHP Ordu İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA
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