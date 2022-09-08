Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

08.09.2022 16:50
Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:50:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement