Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri, ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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