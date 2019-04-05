Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Gülyalı İlçesinin Geçersiz Oyları Yeniden Sayıldı

Ordu'nun Gülyalı İlçesinin Geçersiz Oyları Yeniden Sayıldı

42 dakika önce

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itiraz üzerine, sandıklardan çıkan geçersiz oylar yeniden sayıldı.

Ordu'nun Gülyalı İlçesinin Geçersiz Oyları Yeniden Sayıldı, System.String[]
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimlerine yapılan itiraz üzerine, sandıklardan çıkan geçersiz oylar yeniden sayıldı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, sandıklardan çıkan ilk ve resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'den Belediye Başkanlığını Ulaş Tepe kazanmıştı. AK Parti'den iki dönem hizmet eden Talip Şen toplamda 3 bin 180 oy alırken, Ulaş Tepe de aldığı 3 bin 321 oyla 141 oy fark atarak, başkan olarak gösterilmişti.

Gelen itiraz dilekçelerinin üzerine, ilçe genelindeki sandıklardan çıkan toplam 241 geçersiz oy yeniden sayıldı. Son sayıma göre ise Ulaş Tepe'nin oyu 7, Talip Şen'in oyu ise 9 artış göstererek, aradaki 141 oyluk fark 139'a düşmüş oldu. İlk sayıma göre geçersiz olarak kabul edilen pusulardan 1 oy da Saadet Partisi'ne çıktı.

Oy sayımlarının tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalardan bulunan Ulaş Tepe, "Seçimi 31 Mart akşamında kazanmıştık, bugün bir kez daha kazandık. Bir kez daha bu mutluluğu yaşadık. Gülyalı'daki bütün hemşehrilerimin gönlü rahat olsun. Ayrı gayrı yok" dedi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:07 Kaynak: İHA

Ulaş Tepe, Gülyalı, Ordu, Politika
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