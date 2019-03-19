Ordu'nun Gururu Oldular
54 dakika önce
Ata sporu güreşte elde ettiği başarılarla Ordu'nun gurur kaynağı olan Büyükşehir Belediyespor bir başarıya daha imza atarak büyük yıldızlar grekoromende takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
Ata sporu güreşte elde ettiği başarılarla Ordu'nun gurur kaynağı olan Büyükşehir Belediyespor bir başarıya daha imza atarak büyük yıldızlar grekoromende takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
6 sporcu derece yaptı
Ankara Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları başarılı bir performans ortaya koyarken, 71 kg'da Abdullah Ateş ve 92 kg'da Oktay Demir Türkiye şampiyonu, 48 kg'da Kazım Tikence Türkiye ikincisi, 51 kg'da Seyfullah Kılıç, 80 kg'da Umut Çelem ve 110 kg'da Hüseyin Avni Çil Türkiye üçüncüsü oldular.
Öte yandan 300 sporcunun katıldığı şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü topladığı 115 puanla birçok kulübü geride bırakarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.
Hedef 2024 olimpiyatları
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, güreş takımının elde ettiği başarıların Orduluları gururlandırdığının altını çizerken hedeflerinin 2024 Olimpiyatlarına gidecek Güreş Milli Takım kadrosunda kendi sporcularının da yer alması ve geleceğin şampiyon adayları ile milli takımın rezerv sporcu kadrosunu Ordu'dan çıkarmak olduğuna vurgu yaptı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:18 Kaynak: İHA
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