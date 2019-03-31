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Ordu'nun İkizce İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman Kaygı...

1 saat önce

Ordu'nun İkizce ilçesinde belediye başkanlığına MHP adayı Osman Kaygı seçildi.

Ordu'nun İkizce İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman Kaygı..., System.String[]
Ordu'nun İkizce ilçesinde belediye başkanlığına MHP adayı Osman Kaygı seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Kaygı 5 bin 694, CHP adayı Mustafa Kaynar bin 544, Saadet Partisi adayı Erol Kışla 310 oy aldı.

Kaygı'nın öz geçmişi

İlk ve ortaokulu İkizce ilçesinde, lise eğitimini Ünye Ticaret Meslek Lisesinde tamamlayan Kaygı, 1994-1995 döneminde Tarım Bakanlığında bakan danışmanı olarak çalıştı.

Kaygı, 1995-1997 yıllarda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2012 yılında uzman olarak çalıştığı kurumdan emekli olan Osman Kaygı evli ve iki çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA

Ordu, İkizce, Osman Kaygı, Güncel
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