Ordu'nun İkizce İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Osman Kaygı...
1 saat önce
Ordu'nun İkizce ilçesinde belediye başkanlığına MHP adayı Osman Kaygı seçildi.
Ordu
'nun İkizce
ilçesinde belediye başkanlığına MHP
adayı Osman Kaygı
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Osman Kaygı 5 bin 694, CHP
adayı Mustafa Kaynar
bin 544, Saadet Partisi
adayı Erol Kışla
310 oy aldı.
Kaygı'nın öz geçmişi
İlk ve ortaokulu İkizce ilçesinde, lise eğitimini Ünye
Ticaret Meslek Lisesinde tamamlayan Kaygı, 1994-1995 döneminde Tarım Bakanlığında bakan danışmanı olarak çalıştı.
Kaygı, 1995-1997 yıllarda Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
2012 yılında uzman olarak çalıştığı kurumdan emekli olan Osman Kaygı evli ve iki çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:04 Kaynak: AA
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