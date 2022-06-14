Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanak etkili oldu

Ordu'nun İkizce ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, dereler taştı.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde başlayan sağanak Şenbolluk, Başönü, Kurtluca, Fatih, Kaynartaş, Şentepe ve Özpınar Mahallerinde etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı evleri su basarken, bazı derelerde ise taşkın meydana geldi.

Yağışın etkili olduğu mahallelerde İkizce Kaymakamı Ali Can Yıldız ile İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı incelemelerde bulundu.

Başkan Kaygı, AA muhabirine ilçede yaşanan aşırı yağışın bazı mahallelerde etkili olduğunu söyledi.

Aşırı yağış nedeniyle ilçenin ortasından geçen Akçay Irmağı'nın yükselerek taşkınlar yaşandığı bilgisini veren Başkan Kaygı, bu yüzden 8-9 evi su bastığını belirtti.

Kaygı, boşaltılan evlerde büyükşehir belediyesi ekipleri ile birlikte temizlik çalışması başlatıldığını aktardı.

20 iş makinesi ve 40 personelle sahada temizlik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Kaygı, "Çok şükür yaralanma ya da can kaybımız yok. Yağışın da durmasıyla birlikte her şey kontrol altında." dedi.

Başkan Kaygı, erken saatlerde yağışın etkili olduğu mahallelerde hasar tespitinde bulunulacağını aktardı.

Öte yandan Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de ilçeye giderek, ön incelemede bulundu.