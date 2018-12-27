Son Dakika Haberleri: Ordu'nun İlçelerindeki Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede

Ordu'nun İlçelerindeki Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

ORDU'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun İlçelerindeki Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede, System.String[]
ORDU'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün, 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y., T.Ş., M.K., A.A., M.Ç., A.K., U.T.K., Y. A., S.Ş., Ö.Ö., O.C., S.E., O.A., M.T., M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şajör ve 36 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:58 Kaynak: DHA

Fatsa, Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gri Listede Aranan, PKK'nın Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Veli Taşkıran'ın Cesedi Bulundu Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti

Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:42:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'nun İlçelerindeki Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]