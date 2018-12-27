Ordu'nun İlçelerindeki Uyuşturucu Operasyonunda 15 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
ORDU'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ORDU'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Çaybaşı ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla önceki gün, 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y., T.Ş., M.K., A.A., M.Ç., A.K., U.T.K., Y. A., S.Ş., Ö.Ö., O.C., S.E., O.A., M.T., M.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 14,25 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu ecstasy hap, 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet şajör ve 36 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:58 Kaynak: DHA
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