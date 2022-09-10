Ordu'da mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu'da mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

10.09.2022 14:52
Ordu'da mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde mahsur kalan 7 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde mahsur kalan 7 yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinden 74 kilometre uzaklıktaki Musakırık Mahallesi'ne bağlı Yaprakbaşı Obası'nda yaşayan kişi, bir hafta boyunca kayıp olan hamile köpeğini aradı.

Bölge sakinleri, köpeği obadan yaklaşık 1 kilometre uzaktaki bölgede gördü. Köpeğin, yamacın altına doğru kazılmış alanda doğum yaptığını ve yavruların mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

Obaya gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve arama kurtarma ekibi, köpeğin görüldüğü bölgeye 1 kilometre yürüyerek ulaştı.

Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından 7 yavru köpeği mahsur kaldıkları yamacın altına doğru açılmış 3 metrelik alandan kurtardı.

Yavru köpekler daha sonra sahibine teslim edildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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