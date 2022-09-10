Bölge sakinleri, köpeği obadan yaklaşık 1 kilometre uzaktaki bölgede gördü. Köpeğin, yamacın altına doğru kazılmış alanda doğum yaptığını ve yavruların mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinden 74 kilometre uzaklıktaki Musakırık Mahallesi'ne bağlı Yaprakbaşı Obası'nda yaşayan kişi, bir hafta boyunca kayıp olan hamile köpeğini aradı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da mahsur kalan 7 yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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