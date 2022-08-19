Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı - Son Dakika
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Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı

19.08.2022 16:01
Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları, 2 katlı eve isabet etti.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları, 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

Kabadüz ilçesi Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında dün gece, alınan izinle kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı. Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker'e ait 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı. Olay sırasında evde tek başına bulunan Alime Türker (70), şans eseri herhangi olumsuzluk yaşamadı.Bu arada hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Kabadüz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı - Son Dakika
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