Ordu'nun Kumru İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yusuf...
59 dakika önce
Ordu'nun Kumru ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Yalçuva kazandı.
Ordu
'nun Kumru
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yusuf Yalçuva
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Yalçuva 10 bin 867 oy aldı.
-Yalçuva'nın özgeçmişi-
1973 yılında Kumru'da doğan Yalçuva, ilk, orta ve liseyi Kumru'da bitirdi. Yalçuva, evli ve 2 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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