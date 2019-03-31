Son Dakika Haberleri: Ordu'nun Kumru İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yusuf...

Ordu'nun Kumru İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yusuf...

59 dakika önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Yalçuva kazandı.

Ordu'nun Kumru İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Yusuf..., System.String[]
Ordu'nun Kumru ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Yalçuva kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Yalçuva 10 bin 867 oy aldı.

-Yalçuva'nın özgeçmişi-

1973 yılında Kumru'da doğan Yalçuva, ilk, orta ve liseyi Kumru'da bitirdi. Yalçuva, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Yusuf Yalçuva, AK Parti, Ordu, Kumru, Güncel
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