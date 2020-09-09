Ordu'nun kuş cenneti: "Hoynat Adası" - Son Dakika

Ordu'nun kuş cenneti: "Hoynat Adası"

90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı ada, ziyaretçi akınına uğruyor

ORDU - Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu'nun Perşembe ilçesindeki 'Hoynat Adası' gün geçtikçe daha çok dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından bölgede yapılan düzenleme ve güzelleştirme çalışmaları, adaya olan ilginin artmasını sağladı.

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası'nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi. Girişlerin yasak olduğu ve kuşların yaşam alanı olarak bırakılan adada, kuş gözlemciliği açısından önemli olması nedeniyle proje hazırlığı devam ederken, geçmişte denizcilerin depo ve sığınak olarak kullandığı bilinen ve barındırdığı 'Önemli Kuş Alanı' seçilen ve kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılan ada, her geçen gün ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Çevre düzenlemesi sonrasında cazibesi arttı

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesince bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları da Hoynat Adası'nın cazibesini arttırdı. 'Kuş Cenneti' olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen peyzaj projesi sonrası, atıl durumda olan seyir alanını kullanılabilir hale getirildi. Zemini doğal taşla kaplanarak güvenlik için teras alanının etrafı ahşap korkuluk ile çevrilen alanda kuş gözlemi yapılması için de teras alanına 2 adet seyir dürbünü yerleştirildi.

"Sadece burayı görmek için bile yurt dışından gelinebilir"

Hoynat Adası'nı ailesi ile birlikte ziyaret eden Metin Kılıç, "Daha önce birkaç defa gelme imkanım oldu. Manzara olarak çok güzel ve memleketin en güzel yerlerinden birisi. Kuş cenneti geçiyor zaten isminin içinde. Manzarası çok güzel, herkesin görmesini tavsiye ederim. Ormanlık alana yakın olması da temiz havasıyla muhteşem bir mekan. Burada insanlar piknik yağsın gelsinler ve görsünler. Sadece burayı görmek için bile yurt dışından gelebilirler. Burası da çevre düzenlemesinden sonra güzel olmuş. En azından insanların ailecek zaman geçirebilecek bir mekan olmuş" dedi.

" İstanbul'dan geldim, gitmek istemiyorum"

Karadeniz gezisi için Ordu'ya gelen Fırat Şahan Oğuz, Ordu'nun doğal güzellikleri karşısında adeta mest olduğunu ve geri gitmek istemediğini ifade ederek, "Burası mükemmel bir yer, gitmek istemiyorum. Hoynat Adası'nı anlatamam ve aşırı güzel bir yer. Kesinlikle insanların gelip görmesi gereken doğal ve huzurlu bir yer" şeklinde konuştu.

"Herkesin görmesi gerekiyor"

İstanbul'dan kente gelen Selçuk Kahveci de Hoynat Adası'nı ilk defa gördüklerini ve çok beğendiklerini ifade ederek, "Kızım, eşim ve ben dolaşıyoruz. Burayı çok beğendik. Doğal bir yer, herkesin gezip dolaşması gerekiyor. ifadelerine yer verdi.

Mustafa Ağbal ise insanların Karadeniz'in güzelliklerini de daha fazla keşfetmeleri gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Tüm Karadenizlilere önerim, boşu boşuna Akdeniz ve Ege'ye gidip para harcamalarına gerek yok. Bizim kendi memleketimiz çok güzel. Doğal ve tertemiz. Buraları insanlar gelip görsünler. Samsun'dan geldik ve çok beğendik. Burayı sadece Karadenizlilerin değil tüm insanların görmesi lazım. Ben şahsen çok fazla ülke gezdim ama buralar çok farklı, inşalar gelip görsünler.