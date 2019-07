Ordu'nun mendereslerine ziyaretçi akını

ORDU'nun Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda doğa harikası menderesler, yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin ziyaret ettiği bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Doğa harikası menderesler ve yayla göllerinin turizme kazandırılması için çalışmalar sürdürülürken, bölgenin tanıtımı için de çeşitli şenlik ve etkinlikler düzenleniyor.'GOLF SAHASI YAPILACAK'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, yaylaya yoğun bir turist akını olduğunu belirterek, sayının her geçen yıl arttığını söyledi. Güler, "Yerli ziyaretçilerimiz her yıl giderek artıyor. 100 binleri bulan rakamlarla sürekli artıyor. Yabancı turistlerin ziyareti de yüksek. Mendereslerde bilimsel araştırmalar da yapılıyor. Burada tatlı su midyeleri bulduk. Bir yenilik daha yaparak burada kano yarışı başlattık. Yeşille mavinin arada olduğu bir yerde rengarenk kanolar burada sportif faaliyetleriyle ilgi odağı oldu. Burası golfe de çok müsait, golf sahası yapacağız. Üst gelir grubunun da buraya gelmesini sağlıyoruz. Bununla ilgili pansiyon turizmini geliştirdik, burada pansiyon turizmi de başladı. Bundan sonra uygun yerlere Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle büyükşehir belediyesi olarak oteller yapmak istiyoruz" dedi.'YAYLADA 25 BİN KUZU YENİLİYOR'Yaylada yılda 25 bin kuzu yenildiğini, bunun 15 bininin yayladan, 10 bininin ise dışarıdan temin edildiğini, tarım ve hayvancılığa önem vererek talebi bu bölgeden karşılamaya çalışacaklarını da anlatan Güler, "Tarım ve hayvancılık konusunda yeni projeler başlattık. 300 damızlık koyun ve 30 damızlık koçla Ordu ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bunlar turistler için de bir ihtiyaç. Yaylada 4 bin tane de kaz dağıtacağız. Dünya çapındaki tabiat harikası bu güzelliği dünyaya tanıtacağız. Değişik fotoğraflarını aldık, önemli albüm oluşturuyoruz. Dünyanın değişik yerlerindeki tanıtım şirketleri ve Büyükelçiliklere göndereceğiz. Burada büyük bir çekim merkezini oluşturacağız" şeklinde konuştu.'12 AYLIK BİR ORDU DÜŞÜNÜYORUZ'Ordu'da turizmi 12 aya yayacaklarını, dünya çapında bir çekim merkezi yapmak için çalıştıklarını da ifade eden Hilmi Güler, "Yaylamızın kışı da, yazı da, sisi de, şelalesi de güzel. Şelalelerle önemli bir güzellik taşıyor. Golf sahalarıyla beraber yazıyla, kışıyla güzel bir yer olacak. Eskiden Ordu'muz 3 aylık bir şehir olarak kabul ediliyordu. Yazın belli bir dönemde halkımız Ordu'yu tanıyordu. Şimdi 12 aylık bir Ordu'yu düşünüyoruz. Bunun için de yaylasıyla, şelalesiyle, deresiyle, menderesiyle bu çekim merkezlerini dünya çapında bir merkez yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.