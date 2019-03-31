Ordu'nun Mesudiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı İsa...
59 dakika önce
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İsa Gül kazandı.
Ordu
'nun Mesudiye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı İsa Gül
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsa Gül 7 bin 413, CHP
adayı Yavuz Ekşi
2 bin 126, Saadet Partisi
adayı Hamit Taşkın Erdoğan
485 oy aldı.
Gül'ün öz geçmişi -
1970 Mesudiye doğumlu, evli ve üç çocuk babası. İlk, orta ve lise öğrenimini Mesudiye'de tamamladı. 1997 yılında Ankara Gazi Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü'nü bitirerek Mesudiye'ye öğretmen olarak atandı. 2004-2008 yıllarında Mesudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
görevlerinde bulundu.
2009 yerel seçimlerinde Mesudiye Belediye Başkanı seçildi. Halen görevine devam etmektedir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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