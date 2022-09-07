Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurucan, Sivas 'a bağlı Suşehri İlçe Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arpaalan Mahallesi'nde kendi arazisinde bulunan ağacı kesmeye çalışan Ahmet Kurucan , bu sırada düşen ağacın altında kalarak ağır yaralandı.

Kaynak: AA

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