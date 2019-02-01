Ordu'nun Nüfusu 29 Bin 591 Kişi Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
) verilerine göre, Ordu
'nun nüfusu bir önceki yıla göre 29 bin 591 kişi artarak, 771 bin 932 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye nüfusu 31 Aralık
2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 kişi arttı. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.
Verilere göre, Ordu'nun nüfusu da 2018 yılında, bir önceki yıla oranla 29 bin 591 kişi artarak, 771 bin 932 kişi oldu. Sonuçlara göre Ordu nüfusunun 386 bin 547'sini erkekler, 385 bin 385'ini de kadınlar oluşturuyor.
TÜİK verilerine göre Ordu ilinin nüfusu, 2017 yılında 742 bin 342 olarak belirlenmişti. - ORDU