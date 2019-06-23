Son Dakika Haberleri: Ordu'nun "Ters Ev"ine ziyaretçi ilgisi
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Ordu'nun "Ters Ev"ine ziyaretçi ilgisi

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğini taşıyan Ters Ev'in 4 günde 4 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.

Ordu'nun
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğini taşıyan Ters Ev'in 4 günde 4 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini söyledi.
Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde teleferik istasyonu yakınına inşa edilen, 150 metrekarelik ve 2 katlı Ters Ev'in açıldığı 19 Haziran'dan bu yana sürekli ziyaretçi ağırladığını belirtti.
Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde tek olma özelliğini taşıyan Ters Ev'in 4 günde 4 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ifade eden Güler, Ters Ev'in Ordu'nun önemli turizm noktalarından biri haline geleceğini vurguladı.
Güler, Ordu'yu turizmin gözdesi yapmayı planladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Ordu, yaylaları ve mavi denizi ile Karadeniz'in turizm noktası. Bizler de ilimizin turizm noktalarını canlandırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve bunu ilk günlerinde bize gösteren Ters Ev projesini hizmete sunduk. Ters Ev'i Ordu'nun önemli turizm alanlarından biri yapacağız. Konumu ile herkesin kolaylıkla ulaşacağı Ters Ev ilimiz turizmine katkı sunacak."
Güler, Ters Ev'in, içerisindeki yatak odası, banyo, oturma grupları, mutfak ve diğer eşyaların ters şekilde monte edilmesi dolayısıyla insanların dikkatini çektiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:01 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Karadeniz, Ordu, Güncel
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