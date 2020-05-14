Ordu'nun tescilli Akkuş fasulyesi üreticilerine organik gübre desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ordu'nun tescilli Akkuş fasulyesi üreticilerine organik gübre desteği - Son Dakika Ekonomi

Ordu'nun tescilli Akkuş fasulyesi üreticilerine organik gübre desteği

6 saat önce

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, tescilli şeker fasulyesi üreten çiftçilere organik gübre desteği sağlandı.

Ordu'nun tescilli Akkuş fasulyesi üreticilerine organik gübre desteği, System.String[]

Ordu'nun Akkuş ilçesinde, tescilli şeker fasulyesi üreten çiftçilere organik gübre desteği sağlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı ve Doğu Karadeniz Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) desteklediği "Organik Havzalarda Organik Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere organik gübre dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organik tarımın, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ve üretimde kimyasal girdi kullanılmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin organik tarımda üretici sayısı bakımından dünyada 8. sırada olduğunu belirten Yılmaz, Ordu'da 2004 yılında başlayan organik tarım yapan üreticisi sayısının son 10 yılda 12 kat, üretim alanının ise yaklaşık 5 kat arttığını ifade etti.

Yılmaz, Ordu'da coğrafi işaretli Akkuş şeker fasulyesinin üretimini artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu kaydederek, Akkuş şeker fasulyesinin kendine has özellikleri olduğunu aktardı.

Akkuş şeker fasulyesinin yıllık üretim miktarının yaklaşık 400 ton olduğunu belirten Yılmaz, organik gübre ile bu üretim miktarını daha da artırmak istediklerini dile getirdi.

Yılmaz, ilk etapta 900 dekar alanda üretim yapan 77 fasulye üreticisine organik gübre dağıttıklarını ifade ederek, ilerleyen süreçte bu desteğin devam edeceği söyledi.

Yılmaz, Akkuş şeker fasulyesine verilen desteğin yanı sıra fındık üreticilerine de organik gübre desteği sağlamaya devam ettiklerini belirterek, bu yıl 10 ilçede 400 ton organik gübre dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz, Akkuş, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 01:52 Kaynak: AA


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