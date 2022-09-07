Ordu'da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Ordu'da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu

07.09.2022 15:15
Ordu'da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesi içerisinde bulunan ahşap bir kulübenin çatısında erkek cesedi bulundu.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, fındık bahçesi içerisinde bulunan ahşap bir kulübenin çatısında erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Yağızoğlu'ndan (46) haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Vatandaşların da yardımıyla süren çalışmaların neticesinde fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında Yağızoğlu'nun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde ise Tuncay Yağızoğlu'nun kafasında açık yara olduğu, yabani hayvan saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

YORUMLAR
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Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı belirlendi Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı belirlendi
Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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