Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

18.08.2022 09:43
Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 13 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık işçilerini taşıyan kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İ.G.'nin kullandığı 28 ABF 843 plakalı kamyon, işçileri indirdiği esnada hareket ederek şarampole yuvarlandı. Bu esnada araçta bulunan ve inen işçilerden toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan 3'ünü Gölköy Devlet Hastanesi'ne, diğerlerini ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordulu üreticilerin 'fındık kurutma' mesaisi Ordulu üreticilerin 'fındık kurutma' mesaisi Ordu'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 13 kişi yaralandı Ordu'da fındık işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada 13 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:48 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Yayıncı kuruluşunda her hafta hakem performansları değerlendirilecek
14:42 Cristiano Ronaldo'nun altyapısından yetiştiği takıma gideceği öne sürüldü
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 16:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement