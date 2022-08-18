Kaza, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan İ.G.'nin kullandığı 28 ABF 843 plakalı kamyon, işçileri indirdiği esnada hareket ederek şarampole yuvarlandı. Bu esnada araçta bulunan ve inen işçilerden toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan 3'ünü Gölköy Devlet Hastanesi 'ne, diğerlerini ise çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Fındık işçilerini taşıyan kamyon şarampole yuvarlandı: 13 yaralı - Son Dakika

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