Kaza, İnkur Mahallesi Ünye- Akkuş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinden Ünye'ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan A.B. idaresindeki 02 AAH 457 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek fındık bahçesine girdi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan işçilerle birlikte toplamda 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Ünye ve Fatsa 'daki hastanelere kaldırdı.

Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı - Son Dakika

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