Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

05.08.2022 11:57
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesince, fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu toplamda 13 kişi yaraladı.

Ordu'nun Ünye ilçesince, fındık hasadı için kente gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu toplamda 13 kişi yaraladı.

Kaza, İnkur Mahallesi Ünye- Akkuş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Ünye'ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan A.B. idaresindeki 02 AAH 457 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek fındık bahçesine girdi. Kazada, sürücü ve araçta bulunan işçilerle birlikte toplamda 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Ünye ve Fatsa'daki hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı - Son Dakika
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