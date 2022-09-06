Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Niksar, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika

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