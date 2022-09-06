Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü

06.09.2022 00:10
Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş- Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika
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