Ordu'da 'koku' paniği - Son Dakika
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Ordu'da 'koku' paniği

27.08.2022 19:53
Ordu'da 'koku' paniği

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sokakta etkili olan yanık kokusu nedeniyle panik yaşandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir sokakta etkili olan yanık kokusu nedeniyle panik yaşandı. Kokunun yayıldığı iddia edilen binada kimse olmazken, ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun nedeni bulunamadı.

İlçenin Kaledere Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar giderek artan kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta bulunan esnaflar dışarı çıktı. Kokunun bir yanık kokusu olduğunu söyleyen mahalle sakinleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler polislerin eşliğinde kokunun yayıldığı iddia edilen binada incelemelerde bulundu. Kokunun geldiği iddia edilen binada itfaiye ve polis ekipleri uzun süreli araştırma yaptı. 6 katlı binanın ulaşılamayan dairesine itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle girerek daire içerisinde araştırma yaptı. Ekipler binanın çevresinde yaptıkları araştırmalarda kokunun nedenini bulamazken, mahalleli çevredeki esnaflar ise yaşanılan panik sonrası rahat bir nefes aldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Araştırma, İtfaiye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da 'koku' paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da 'koku' paniği - Son Dakika
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