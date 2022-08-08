Yaralanan Ali Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

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