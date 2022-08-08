Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

08.08.2022 15:23
Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan tartışmada yeğenini tüfekle yaralayan kişi jandarmaya teslim oldu.

Yavi Mahallesi'nde Mehmet Ç. ile kardeşi Muzaffer Ç. arasında tarım arazisindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Mehmet Ç'nin oğlu Ali Ç'nin de dahil olduğu tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Ç, evinden aldığı tüfekle yeğenini yaraladı.

Yaralanan Ali Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muzaffer Ç, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı - Son Dakika
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