Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

22.09.2022 14:10
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Yaz Konağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 14 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli E.Ç. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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