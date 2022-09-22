Alınan bilgiye göre, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Yaz Konağı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 14 kilogram esrar ele geçirildi, şüpheli E.Ç. yakalandı.

Mustafa Adıgüzel'den 'Ordu'da Doğa Tahribatı' Açıklaması: 'Hem Cevizdere'nin Tabanını Tahrip Ediyorlar Hem de Şehirlerin Atık Sularını Getirip...

Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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