Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

08.08.2022 08:55
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında toplam 16 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu yolu üzeri, Çaybaşı sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık hasadı için işçileri taşıyan ve Ünye istikametinden Akçay istikametine giden Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı, fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs takla atarken, hafif ticari araç ise refüje çıkarak durabildi.

Kaza nedeniyle her iki aracın şoförü ve minibüste fındık toplamak için bulunan 14 işçi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Terme'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
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