75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

Kaynak: AA

Tragger, Samsun, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı - Son Dakika

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