Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

03.08.2022 09:14
Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan çıkmaya çalışan Bekir G. yönetimindeki 52 ADE 452 plakalı hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen Sezgin A. yönetimindeki 52 LH 095 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Mert Ş. yere savrularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Tragger, Hükümet, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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