Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu - Son Dakika
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Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu

04.08.2022 21:34
Ordu sahilinde deniz mayını ateşleme tüpü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kumsalda deniz mayını ateşleme tüpü bulundu.

Gölevi Mahallesi mevkisinde denize giren vatandaşlar, belirlenemeyen bir cismin kumsala vurduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cismin deniz mayını ateşleme tüpü olduğunu belirledi.

Kumsalı boşaltarak güvenlik şeridi çeken ekipler, durumu İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Ekipler, cismin fünyeyle patlatılıp imha edilmesi için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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