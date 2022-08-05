Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı, 13 kişi yaralandı

05.08.2022 12:28
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı, 13 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün ağaca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Abdülkerim Büyükday (50) yönetimindeki 02 AAH 457 plakalı minibüs, Ünye-Akkuş-Niksar kara yolu İnkur Mahallesi'nde karşı şeride geçerek yol kenarındaki fındık bahçesinde bulunan ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 12 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden fındık toplamak için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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