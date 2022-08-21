Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı

21.08.2022 18:53
Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Samsun istikametine seyir halinde ilerlemekte olan Yunus Emre C. idaresindeki 52 AAP 037 plakalı motosiklet, o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Sevda Ç. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve yola savrulan sürücü Yunus Emre C. ile yolcu olarak bulunan Erkan K. ve Sevda Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Ünye Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazanın yaşandığı alanda trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Yunus Emre, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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