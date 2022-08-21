Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

21.08.2022 17:56
Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, Samsun istikametine seyir halindeki Yunus Emre Coşan yönetimindeki 52 AAP 037 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sevda Çalış'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen motosiklet devrilerek durdu.

Kazada, sürücü ile motosikletteki yolcu Erkan Kıraç ve yaya Çalış yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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