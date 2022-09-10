Otobüste seyahat eden M.B.K'nin üst ve eşyalarında arama yapan ekipler, içinde turşu olan 5 litrelik 3 bidon içine saklanmış, uyuşturucu özelliği bulunan 308 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da turşu bidonlarında uyuşturucu saklayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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