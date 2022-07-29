Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan babası motor sürücüsüyle ilgilenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çınarlık, Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.