Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaza, saat 22.45 sıralarında Çamurlu Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Halil K. yönetimindeki 52 AR 694 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Hüseyin K. idaresindeki 55 ADG 670 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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