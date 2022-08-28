Ordu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

28.08.2022 23:35
Ordu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Çamurlu Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Halil K. yönetimindeki 52 AR 694 plakalı otomobil, karşı yönden gelmekte olan Hüseyin K. idaresindeki 55 ADG 670 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan Hüseyin K. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle yaralı motosiklet sürücüsü ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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