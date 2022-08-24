Kazada sürücü ile araç üzerinde bulunan Türkan (57), Kardelen (24), Canan (33), Efe (8) ve Duygu Toprak (17), Nursel (51) ve Tuğba Demiral (20), Zeynep (19), Sude Naz (16) Fatma Sana (46) ve Aysun Hamarat (35) yaralandı.

Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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