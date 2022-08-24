Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

24.08.2022 13:54
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağıdere Mahallesi'nde bahçeye fındık toplamaya giden Muhammet Cansız (21) yönetimindeki tarım aracı, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araç üzerinde bulunan Türkan (57), Kardelen (24), Canan (33), Efe (8) ve Duygu Toprak (17), Nursel (51) ve Tuğba Demiral (20), Zeynep (19), Sude Naz (16) Fatma Sana (46) ve Aysun Hamarat (35) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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