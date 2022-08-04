Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Akkuş, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Patpat kazası kamerada: 1 yaralı - Son Dakika

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