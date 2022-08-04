Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu - Son Dakika
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Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu

04.08.2022 20:23
Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile, Rus yapımı olduğu düşünülen deniz altı mayın tetikleyicisi vurdu.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile, Rus yapımı olduğu düşünülen deniz altı mayın tetikleyicisi vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlattı.

Olay, Gölevi Mahallesi'nde bulunan Ordu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin arka kısmındaki kumsal alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde farklı bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, cismin Rus yapımı deniz altı mayın tetikleyicisi olduğunu belirledi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yapılacak incelemelerin ardından mayın tetikleyicisinin imha edilmesi bekleniyor.

(Hamza Alp - Ümit Güngör - İHA)

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Kaynak: İHA

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus yapımı mayın tetikleyicisi Ordu sahiline vurdu - Son Dakika
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