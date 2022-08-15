Ön lastiği patlayan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı - Son Dakika
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Ön lastiği patlayan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı

15.08.2022 01:15
Ön lastiği patlayan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken ön lastiği patlayan motosiklet, kaldırıma çarparak durabildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeyken ön lastiği patlayan motosiklet, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametine ilerlemekte olan Recep B. yönetimindeki 31 PAB 56 plakalı motosikletin tünel girişinde ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak yere savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ön lastiği patlayan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ön lastiği patlayan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı - Son Dakika
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