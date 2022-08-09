Kaza sonrası sürücü Ömer K. ve yanında bulunan küçük yaşta torunları Melih K. ile Yunus Emre K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yol kenarında bulunan patpat vatandaşların yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Yunus Emre, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ordu'da patpat devrildi: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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