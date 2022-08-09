Ordu'da patpat devrildi: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da patpat devrildi: 2'si çocuk 3 yaralı

09.08.2022 15:46
Ordu'da patpat devrildi: 2'si çocuk 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpatın devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, tarım aracı olarak bilinen patpatın devrildiği kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinden aldığı odunları getirdiği sırada sağ ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Ömer K. idaresindeki patpat, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kaza sonrası sürücü Ömer K. ve yanında bulunan küçük yaşta torunları Melih K. ile Yunus Emre K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, yol kenarında bulunan patpat vatandaşların yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Yunus Emre, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da patpat devrildi: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da patpat devrildi: 2'si çocuk 3 yaralı - Son Dakika
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