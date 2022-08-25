Ordu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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Ordu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı

25.08.2022 15:56

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karaca yavrusu, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

İlçenin İnkur Mahallesi'nde yaralı karaca bulan vatandaş, durumu Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Ünye Şefliği yetkililerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, karacayı ilçedeki özel bir veteriner kliniğine getirdi.

Veteriner Hekim Ali Güngör, karaca yavrusunun, vahşi bir hayvanın saldırısı sonucu yaralandığını düşündüğünü söyledi.

Güngör, karacaya gerekli müdahaleyi yaptıklarını belirterek, "Ameliyatını yapıp, Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Genel durumu şu anda iyi." dedi.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım ise yavru karacanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İnkur, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da yaralı karaca yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika
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