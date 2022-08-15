Ordu'nun "sakarca mıhlaması" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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Ordu'nun "sakarca mıhlaması" coğrafi işaretle tescillendi

15.08.2022 15:28
Ordu'nun "sakarca mıhlaması" coğrafi işaretle tescillendi

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "sakarca mıhlaması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "sakarca mıhlaması"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Bölgede doğada kendiliğinden yetişen sakarca bitkisinden hazırlanan mıhlama için "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru kabul edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle, sakarca mıhlamasının Türk Patent ve Marka Kurumunca mahreç işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Kentte sakarca mıhlaması ile coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısının 9'a çıktığı bildirilen açıklamada, kente özgü ürünlerin marka değeri ve tanınırlığının artırılması amacıyla yürütülen çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, coğrafi işaret tescilinin, ürünün bilinirliği, yurt içi ve dışı pazar payının artması açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Ultav, "Coğrafi işaretli ürünlerin kaliteli ve belirli standartlarda üretiliyor olması tüketiciye güven vermektedir. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi ve Taflan turşusu coğrafi işaret tescil belgesi almıştı.

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Kaynak: AA

Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'nun 'sakarca mıhlaması' coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'nun "sakarca mıhlaması" coğrafi işaretle tescillendi - Son Dakika
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