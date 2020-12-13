Ordu'nun yollarında otoban konforu - Son Dakika

Ordu'nun yollarında otoban konforu

13.12.2020 13:20
Ordu'nun yollarında otoban konforu, System.String[]

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda, yıllardır özlemle beklenen yatırımlar vatandaşlarla buluştu.

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalarda, yıllardır özlemle beklenen yatırımlar vatandaşlarla buluştu.

Ordu'da ulaşıma yapılan yatırımlar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalar sonrası, birçok mahalle ve grup yolu, standardı yüksek konforlu bir yapıya kavuştu. Ulaşım alanında yapılan yatırımlar sonrası, toplamda 11 mahalleye hizmet verecek olan Ünye ilçesine bağlı Gölceğiz-Yüceler grup yolu sıcak asfalt konforuyla buluştu. 6.5 kilometrelik güzergahta yol çizgi çalışmaları da tamamlandı.

Ünye'nin 11 mahallesine hizmet verecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yol çalışmaları sonrası, Ünye ve Fatsa ilçelerinin de kırsal yol ağıyla birbirine kavuştuğunu söyledi. Başkan Güler, "Ünye ilçemize bağlı Gölceğiz ve Yüceler grup yolunda sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Bu yol Gölceğiz ve Yüceler ile birlikte, Kaledibi, Esenkale, Sarıali, Yiğitler, Kadılar, Ağıdere, Erenyurt mahallelerimiz üzerinden Fatsa- Kumru karayoluna bağlanıyor. Tam 11 mahalleye hizmet verecek olan yoldaki çizgi çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk" dedi.

Muhtar Kaya: "Bölgemiz bu hizmetlere susamıştı"

Dört dönemdir muhtarlık yaptığını ifade eden Ünye Gölceğiz Mahallesi Muhtarı Tacettin Kaya, "11 mahalleye hizmet veren yolumuz sıcak asfalta kavuştu. 11 mahalle adına büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu yol örnek bir yol olmuştur. Genişliği ve konforu mükemmel. Bu yol çok fazla araç trafiğinin olduğu bir güzergah. Bölgemiz bu hizmetlere susamıştı. Mahallelerimiz adına Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyoruz. Hayal bile edemediğimiz yola kavuştuk. Allah razı olsun" diye konuştu.

Kadılar Mahalle Muhtarı Şener Karakullukçu ise, "Bu yolun yapımından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e başkan vekilimiz Adem Atik beye, Ünye Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu'nun yollarında otoban konforu
Ordu'nun yollarında otoban konforu
Ordu'nun yollarında otoban konforu
Ordu'nun yollarında otoban konforu
Ordu'nun yollarında otoban konforu

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'nun yollarında otoban konforu - Son Dakika


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