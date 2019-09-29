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Ordu'nun yöresel ürünleri için pazar açıldı

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satılacağı pazar yeri hizmet vermeye başladı.

Ordu'nun yöresel ürünleri için pazar açıldı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yöresel ürünler ile hediyelik eşyaların satılacağı pazar yeri hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teleferik alt istasyonu yanında açılan pazar yerinde, Ordu'nun 19 ilçesinde üretilen yöresel ve el ürünlerinin yer alıyor.

Pazarda turşudan reçele, el işlemelerinden yöresel kıyafetlere kadar birçok ürünün satışı yapılıyor.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun zenginliklerini yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak istediklerini belirtti.

Güler, Ordu'ya özgü yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar bu pazarda olacağını aktararak, "Bu pazara gelen turistler burada Ordu'yu bulacak. Turizm açısından önemli gördüğümüz bu proje ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede hayata geçti. İnanıyorum ki Ordu'muzun turizmine önemli katkısı olacak." ifadesini kullandı.

Altınordu, Ordu, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:18 Kaynak: AA
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