Son Dakika Haberleri: Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası
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Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası

7 saat önce

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası, System.String[]

ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

Kentin yükseklerindeki kar yağışı, Akkuş ilçesini de etkisine aldı. Kar yağışı ile ilçe merkezi ve köyler karla kaplandı. Ekipler yollarda çalışma yaparken, beyaza bürünen ağaçlar ve yollar seyirlik manzara oluşturdu.


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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
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