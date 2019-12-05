Ordu'nun yükseklerinde eşsiz kar manzarası
7 saat önce
ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan bölgeler, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Kentin yükseklerindeki kar yağışı, Akkuş ilçesini de etkisine aldı. Kar yağışı ile ilçe merkezi ve köyler karla kaplandı. Ekipler yollarda çalışma yaparken, beyaza bürünen ağaçlar ve yollar seyirlik manzara oluşturdu.
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