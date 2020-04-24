ORDU Ordulular balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Ordulular balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21.00'de Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüzlerce vatandaş, evlerinin balkonları ve pencerlerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100'üncü yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ordu'da da evlerde kutlandı. Altınordu ilçesinde 3 bloklu bir sitede öğrencileri ve velilerinin başlattığı kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar 23 Nisan'ı kutlamak için saat 21.00'de balkon ve camlara çıktı. Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Çocuklar, evlerinin önüne kurulan mini sahneye davet edilip şiir okurken, bazı vatandaşlar da meşale yakıp, yaşanan coşkuya eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar, gökyüzüne fener uçurulmasıyla sona erdi.