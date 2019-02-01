Ordu Otomobilde Unuttuğu Bebek Çıkarılınca Sarılıp Öptü
1 saat önce
Otomobilde unuttuğu bebek çıkarılınca sarılıp öptüOrdu'nun Altınordu ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı.
Otomobilde unuttuğu bebek çıkarılınca sarılıp öptü Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında bebeğiyle ilçeye gelen anne, yol kenarına otomobilini park etti. Aracından ayrılan anne, geri döndüğünde bebeğini araçta unuttuğunu fark etti. Panik yaşayan anne, kilitli olan otomobil içinde unuttuğu bebeği için polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayı başaramadı. Yarım saatlik bekleyişin ardından olay yerine bebeğin babası geldi. Yedek anahtarla aracın kapısı açılarak bebek kurtarıldı. Anne
araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:20 Kaynak: DHA
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