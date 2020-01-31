Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika

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Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı
6 saat önce
ORDU Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
ORDU Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı
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