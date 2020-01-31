Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı - Son Dakika

Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

6 saat önce

ORDU Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı.

ORDU Patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

Ordu patlayan doğal gazı borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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